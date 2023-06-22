انت الأن تتابع خبر سلام يا صاحبي.. جماهير الأهلي تودع حمدي فتحي بعد الرحيل للدوري القطري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعلت جماهير الأهلي مع رحيل حمدي فتحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، نحو الدوري القطري للانضمام لفريق الوكرة.وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، قد أنهى كل التفاصيل مع الوكرة القطري على بيع حمدي فتحي مقابل 3.5 مليون دولار.

رحيل حمدي فتحي عن الأهلي

وسيخضع نجم الأهلي للكشف الطبير مع الفريق القطري يوم الأحد المقبل.

ووضع الأهلي بند في عقد اللاعب مع النادي القطري، بالحصول على 10% كنسبة من العقد في حالة إعادة بيع فتحي لناد أخر.

وسيفتقد الأهلي لجهود نجم خط وسطه في باقي مباريات الفريق بالدوري الممتاز، لكن اللاعب تواجد في قائمة الفريق لمواجهة فريق حرس الحدود ، مساء الخميس 22 يونيو 2023، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشر للمسابقة.

أرقام حمدي فتحي مع الأهلي

ومنذ انضمامه لصفوف الأهلي قادماً من نادي إنبي في 2019، خاض فتحي 151 مباراة سجل فيهم 14 هدف وقدم 9 تمريرات حاسمة، في 10593 دقيقة لعب.

وساهم نجم الأهلي في تتويج الفريق بثلاث ألقاب لدوري أبطال أفريقيا أخرها هذا الموسم على حساب الوداد المغربي، والفوز بلقبين للدوري المصري، لقبين لكأس مصر، 3 ألقاب للسوبر المصري ولقبين للسوبر الأفريقي.