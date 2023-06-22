انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو والقنوات الناقلة.. الأهلي وحرس الحدود النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو والقنوات الناقلة تصدر مؤشر بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك لأنه يحتوى على الكثير من المباريات الكروية الهامة ومنها العالمية والودية، ويريد مشاهدتها جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.

جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو والقنوات الناقلة

وسوف نقدم جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو والقنوات الناقلة، ومن أبرز ما يبث مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة السادسة عشر المؤجل من بطولة الدوري المصري 2022/2023، وهي من أبرز المباريات التي يحب متابعتها عدد كبير من المشاهدين في الساعات القليلة القادمة، والمباريات هي:

مواعيد مباريات الدوري المصري

حرس الحدود X الأهلي – 9.30 مساء – ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس مصر

الإتحاد السكندري X بيراميدز – 6.30 مساء – ONTime Sports

سيراميكا كيلوباترا X المقاولون العرب – 9.30 مساء – ONTime Sports

موعد مباراة نهائي كأس الجزائر

جمعية أولمبي الشلف X شباب بلوزداد – 8 مساء

مباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023

وتبث العديد من المباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 ومن أهمها مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، وهي تعتبر من ضمن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، وأيضاً تقدم مباراتين من ضمن دوري السادس عشر من كأس مصر، ويأتي أيضاً نادي بيراميدز كضيف ثقيل على الاتحاد السكندري، وسوف يستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره المقاولون العرب، وهي من أبرز المباريات التي تقدم اليوم.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم

ويتأهب النادي الأهلي للقاء حرس الحدود مساء اليوم الخميس 22 يونيو 2023 في تمام الساعة الـ 9:30 مساءاً، على استاد الكلية الحربية ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري المصري، وتبث على قناة أون تايم سبورت، ويتم تقديم استوديو تحليلي يشمل على عدد كبير من نجوم الكرة المصرية.