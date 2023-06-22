الزمالك المصري يمدد عقد التونسي حمزة المثلوثي لموسمين اضافيين

اعلن الزمالك المصري أنه تم تمديد عقد الظهير الأيمن حمزة المثلوثي لمدة موسمين إضافيين وذلك الى غاية جوان 2025.
وكان رئيس النادي مرتضى منصور اعلن على الصفحة الرسمية لقناة الزمالك المصري انه تم تمديد عقد حمزة المثلوثي لمدة موسمين اخريين الى جانب التونسي سيف الجزيري الذي مدد عقده لموسمين اثنين ايضا.
وكان المثلوثي انضم إلى الزمالك في صائفة 2020، وقد فاز مع الفريق بلقب البطولة المصرية في 2021 و2022 وكأس مصر 2021.
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