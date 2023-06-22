انت الأن تتابع خبر عماد خانكان مدربا لفريق السلط والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن نادي السلط، ،الخميس، تعاقده رسميا مع السوري عماد خانكان، لتولي مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم، خلفا لعدنان عوض.

ويعتبر خانكان ملما بشؤون كرة القدم المحلية بحكم إقامته في الأردن منذ عدة سنوات.

ووقع خانكان عقده بحضور رئيس نادي السلط خالد عربيات.



ويتسلح خانكان بالخبرات الفنية الكبيرة، حيث حقق إنجازات لافتة مع فريق ذات رأس، وسبق له الإشراف على تدريبات الجزيرة والوحدات والرمثا، ودرب في سلطنة عمان.



وكان نادي السلط دخل بمفاوضات مكثفة مع السوري ماهر بحري لكنهما لم يتوصلا لاتفاق بشأن التفاصيل المالية للعقد.



وفسخ نادي السلط عقد مدربه السابق عدنان عوض، لتدهور نتائج وأداء الفريق في بطولة الدرع حيث لم يحصل إلا على نقطة واحدة في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا.





