ريال مدريد يمدّد عقد مدافعه ناتشو
مدّد ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، عقد مدافعه المخضرم ناتشو فيرنانديز لعام إضافي وتحديداً حتى يونيو 2024، حسب ما أفاد النادي الملكي.
ودافع ناتشو عن ريال خلال 22 عاماً، منذ انضمامه إلى فريق أكاديمية النادي ما دون 11 عاماً في 2001.
وخاض ناتشو (33 عاماً) 319 مباراة مع الفريق الأول لريال، وفاز بـ 23 لقباً، أبرزها دوري الأبطال خمس مرات، و"الليغا" المحلية 3 مرات.
كما ارتدى قميص منتخب إسبانيا خلال 24 مباراة دولية، وتوج أخيراً بطلاً للنسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2023.
وخسر ريال جهود قائده المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي وقّع مع الاتحاد السعودي، فيما استهل تعاقداته للموسم الجديد بصفقة مع بوروسيا دورتموند الألماني انتقل بموجبها الشاب الإنكليزي جود بيلنغهام إلى صفوفه، كما ضم المهاجم المخضرم خوسيلو.
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