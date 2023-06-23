انت الأن تتابع خبر لن تصدق ما حدث معه .. سبب رحيل رؤوف خليف عن بي إن سبورت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاول الكثير من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي عن طريق البحث عبر المحرك الأشهر في العالم جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، معرفة سبب رحيل المعلق رؤوف خليف عن بي إن سبورت.وأعلن المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف الذي يمتلك شعبية كبيرة، في مختلف الدول العربية، عن رحيله عن مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تملك الحقوق الحصرية لنقل أحداث العديد من الدوريات العالمية في مقدمتها الدوري الإنجليزي والإسباني والفرسي بالإضافة إلي البطولات العالمية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوبي ودوري السوبر الأوروبي وكأس العالم ودوري أبطال افريقيا وكأس الأمم الإفريقية.

سبب رحيل رؤوف خليف عن بي إن سبورت:

وأكد المعلق التونسي في مؤتمر صحفي عقده، أن السبب يتمثل في أنه بلغ سن التقاعد في قطر ولذا يجب عليه أن يرحل عن هذه القنوات الرياضية.

تعليق رؤوف خليف على الدوري السعودي:

وتهرب خليف من الرد على سؤال وجهه أحد الصحفيين الموجودين في المؤتمر، مؤكداً أنه لم يتخذ أي قرار حتي الآن في هذا الشأن ولكن كل ما هو قادم خير.

من هو رؤوف خليف:

1- تونسي الجنسية.

2- ولد رؤوف خليف في عام 1962م.

3- تخرج من الحقوق بجامعة مونبلييه الفرنسية.

4- يمتلك ثلاثة أبناء وأكبرهم شاب بدعي فارس.

5- بدأ مشوار التعليق كمراسل في إحدى القنوات الفرنسية التي تنشر الأخبار الرياضية العالمية.

6- عاد رؤوف خليف إلي تونس للعمل كمراسل رياضي في القناة السابعة التونسية.

7- بدأ عمله في شبكة art بإيطاليا في عام 2001 ميلادياً.

8- بدأ عمله في مجموعة الجزيرة الرياضية التي أطلق عليها بعد ذلك بي إن سبورت بداية من عام 2009 واستمر كمعلق حتي رحيله عنه بسبب بلوغه سن التقاعد.