انت الأن تتابع خبر إدوارد ميندي يقترب من أهلي جدة.. تفاصيل الصفقة السعودية المثيرة للجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم تفاصيل الصفقة السعودية الخاصة بتواصل نادي أهلي جدة مع نظيره التشيلسي بغرض التعاقد مع حارس المرمي السنغالي إدوارد ميندي، وهذا أثناء الفترة الخاصة بالانتقالات الصيفية الجارية، وهي التي تم الإعلان عنها في الساعات الأخيرة الماضية.

تفاصيل الصفقة السعودية مع إدوارد ميندي

وطبقاً إلي الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو إن أهلي جدة توصل إلي اتفاق مع تشيلسي ليضم ميندي، وكتب من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلاً “توصل تشيلسي إلى اتفاق شفهي مع الأهلي السعودي حول بيع إدوارد ميندي في الصيف الجاري، والحارس السنغالي وافق على الشروط الشخصية في عقده مع الأهلي الذي يمتد لـ 3 مواسم، الصفقة سوف تتم عن طريق توقيع العقود قريباً”، وهي من الأشياء التي أسعدت الكثيرين مؤخراً.

صفقات تشيلسي الناجحة داخل اتحاد جدة

وتم الكشف عن الصفقات الأولى المقبلة من تشيلسي وهي كانت نغولو كانتي والذي انضم لاتحاد جدة بشكل رسمي أثناء الساعات القليلة الفائتة، وأيضاً توصل نادي النصر إلى اتفاق مع البلوز ليضم حكيم زياش، ومن المرجح أن يكون ميندي هو الصفقة الثالثة من البلوز إلى أندية السعودية أثناء الميركاتو الصيفي، وتعد من أهم الصفقات الناجحة في الوقت الحالي.

وحرصت أيضاً أندية دوري روشن السعودي على إبرام العديد من الصفقات الكبيرة خلال صيف 2023 الحالي، وهذا طبقاً إلي خطة النهوض الكبرى لكرة القدم داخل المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الانتقالات صيف 2023 داخل دوري روشن، وانضمام اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لاتحاد الكرة في جدة، وهذا بجانب موطنه الأصلي نجولو كانتي الذي انضم إلى نفس الفريق خلال الصفقة الانتقالية النهائية، وتصنف بأنها من الصفقات الناجحة في الوقت الحالي.