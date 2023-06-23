انت الأن تتابع خبر سبب تسجيل كريستيانو رونالدو في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.. (تفاصيل) والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم أجمع، عن سبب تسجيل كريستيانو رونالدو في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل.

سبب تسجيل كريستيانو رونالدو في موسوعة غينيس

يتسأل الآلاف من المواطنين في كافة أنحاء البلاد، عن سبب تسجيل كريستيانو رونالدو في موسوعة غينيس، وتصدر هذا السؤال قائمة الترند في جمهورية مصر العربية.

بعد مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة منتخب بلاده أمام أيسلندا، أصبح أول لاعب يصل إلى 200 مباراة دولية.

ويذكر أن كريستيانو رونالدو أول مباراة شارك فيها كانت مع المنتخب البرتغالي في آب/أغسطس 2003، عندما شارك ضد كازاخستان.

كم سجل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال؟

يتسأل الآلاف من المواطنين في كافة أنحاء البلاد، عن كم سجل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال؟، حيث حقق رونالدو 122 هدفا خلال مسيرته الكروية وهو أكثر اللاعبين تسجيلاً في المباريات الدولية، فيما صنع 43 هدفاً.

وخلال مسيرته توج كريستيانو رونالدو مع المنتخب بلقب بطولة أمم أوروبا في العام 2016 بعد الفوز في النهائي على منتخب فرنسا، وبلقب دوري الأمم الأوروبية 2019، وشارك في 5 نسخ ضمن منافسات كأس العالم وكان أفضل ما حققه المركز الرابع في العام 2006