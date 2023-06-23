انت الأن تتابع خبر الإتحاد العربي يعلن جدول بطولات الأندية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الإتحاد العربي لكرة القدم ،الخميس، مواعيد مباريات دور المجموعات للبطولة العربية للأندية لكرة القدم وذلك في 27 تموز المقبل في مدن الطائف وأبها والباحة السعودية.



ويستهل الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين مشواره بالمجموعة الثانية أمام أهلي طرابلس الليبي في 27 يوليو/تموز، بينما يلعب مواطنه الاتحاد مع الترجي التونسي بالمجموعة الأولى اليوم ذاته.



ويصطدم الثنائي السعودي النصر والشباب ضمن المجموعة الثالثة اليوم التالي.



وسيقام النهائي في 12 أغسطس/آب.



مجموعات البطولة العربية للأندية

وتضم المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الشرطة العراقي، الصفاقسي التونسي أو الهلال السوداني.



وتتألف المجموعة الثانية من: السد القطري، الوداد المغربي، الهلال السعودي، أهلي طرابلس الليبي.



بينما المجموعة الثالثة كالتالي: النصر والشباب (السعودية) والزمالك المصري بالإضافة إلى الاتحاد المنستيري التونسي.



وفي المجموعة الرابعة يوجد: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الكويت، الوحدة الإماراتي.