اعتقال والد نيمار في البرازيل

كشف تقرير صحفي برازيلي، عن اعتقال والد نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية.

وبحسب صحيفة UOL Esporte البرازيلية، فإن الشرطة ألقت القبض على والد نيمار داخل منزله في ولاية ريو دي جانيرو.

وتوجه فريقا من النيابة المسؤولة عن شؤون البيئة، برفقة ضباط من الشرطة العسكرية والمدنية في ولاية ريو دي جانيرو، إلى المنزل الواقع في منطقة كوستا فيردي، حيث يسعى اللاعب لتشييد بحيرة صناعية، للإخطار ولوقف أعمال البناء.

وجاء سبب اعتقال والد نيمار بسبب مخالفة بيئية، بعد تحويل مسار المجاري المائية، وجمع المياه من نهر دون تصريح، والحفر بشكل غير مصرح به، والتحريك المخالف للصخور، واستخدام رمال الشواطئ.

وكانت الأعمال جارية في مجمع أيرو ريال، حيث يمتلك اللاعب قصرا فاخرا آخر مساحته 5 آلاف متر مربع تبلغ قيمته 28 مليون ريال برازيلي (حوالي 5.87 مليون دولار).

وأشارت صحيفة "UOL Esporte" البرازيلية، إلى أن والد نيمار لم يسجن، لكن سيتم تغريمه 960 ألف يورو.

المصدر: وكالات