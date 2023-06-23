انهيار مفاوضات ريال مدريد وخيتافي
يواصل ريال مدريد، عملية البحث عن حارس بديل للبلجيكي تيبو كورتوا في الموسم المقبل، لتعويض الرحيل المحتمل لأندري لونين.
ويقترب أندري لونين حارس ريال مدريد، من الرحيل عن قلعة البرنابيو، رغم ارتباطه بعقد مع الملكي حتى صيف 2024.
وبحسب صحيفة "آس"، فإن ريال مدريد حاول ضم ديفيد سوريا حارس خيتافي، لكن الصفقة انهارت.
وأضافت الصحيفة "ريال مدريد رفض دفع 10 ملايين يورو، وهو السعر الذي حدده خيتافي للتخلي عن حارسه الأساسي".
ونوهت "كما أن ديفيد سوريا يريد البقاء مع ناديه خيتافي ليظل الحارس الأول ويشارك باستمرار في المباريات".
وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد لم يحصل على عروض لحارسه لونين، وبعد انهيار صفقة سوريا، سيكون من الطبيعي استمرار الحارس الأوكراني.
يذكر أن أندري لونين تعرض لانتقادات لاذعة خلال الموسم الماضي، عندما شارك في المباريات بعد إصابة كورتوا.
(كوورة)
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