انت الأن تتابع خبر هل يشارك نيمار بمونديال 2026 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رحب نيمار نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان، بإمكانية قدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب السامبا، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وسيكون حرا في التوقيع لأي فريق في يناير/كانون ثان المقبل.

وأفادت عدة تقارير، أن أنشيلوتي توصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد البرازيلي، لقيادة المنتخب الأول في يونيو/حزيران 2024.

وفي هذا الصدد، علق نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة جلوبو "سيتاح لمنتخب البرازيل، فرصة الحصول على مدرب أجنبي".

وتابع "كارلو أنشيلوتي فاز بكل شيء، ولذلك من المؤكد أنه سيعلمنا الكثير".

وبسؤاله إذا كان يفكر في المشاركة في مونديال 2026 عند بلوغ 34 عاما، أجاب نيمار "إذا أراد الله، سأكون هناك"