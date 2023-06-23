انت الأن تتابع خبر السعودية تسحب ترشحها باستضافة مونديال 2030 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير صحفية، بأن السعودية واليونان ومصر، قررت عدم التقدم بطلب لتنظيم نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2030.



حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تواصل مسؤولون سعوديون مع نظرائهم في اليونان ومصر، لإخبارهم بنية الانسحاب من السباق، بسبب قوة الملف المشترك الذي يضم إسبانيا والبرتغال والمغرب.



وأضافت الصحيفة "بعد دراسة تفصيلية، أدركت السعودية، صعوبة التغلب على ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب".



وحتى الآن، لم يترشح لاستضافة مونديال 2030، سوى الملف المشترك لأمريكا الجنوبية، والذي يضم دول الأرجنتين والأوروغواي وتشيلي وباراغواي.



وسيتم الإعلان عن الملف الفائز بتنظيم بطولة كأس العالم 2030 في سبتمبر 2024.



ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة في عام 2026، في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.





