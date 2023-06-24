بطولة المغرب: الجيش الملكي يتوج بطلا

توج الجيش الملكي بلقب البطولة المغربية لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 عقب فوزه على مضيفه اتحاد طنجة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، على أرضية الملعب الكبير لطنجة، لحساب الجولة الثلاثين والاخيرة.



وسجل أهداف الجيش الملكي رضا سليم (9 و90 زائد 3 من ركلتي جزاء) وأحمد حمودان (48)، فيما سجل هدفي اتحاد طنجة سفيان المودن (18 من ضربة جزاء) ومحسن متولي (75).



وعقب هذا الفوز، أنهى الجيش الملكي البطولة في المركز الأول برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة امام مطارده المباشر الوداد الرياضي (66 نقطة).



وهو اللقب الثالث عشر في سجل الجيش الملكي في مسابقة البطولة والاول منذ موسم 2007-2008.