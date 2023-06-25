انت الأن تتابع خبر ميسي يكشف سبب كبوة باريس سان جيرمان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - برر اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، سبب كبوة فريقه السابق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي 2022-2023.

وصرح ميسي عبر قناة بي إن سبورتس: "بكل وضوح، أبلغ من العمر 35 عاما، ولم أعد نفس اللاعب الذي كان في برشلونة منذ سنوات".

وأضاف ليو: "في موسمي الأول مع بي إس جي واجهت صعوبات عديدة، وكانت الأمور أفضل كثيرا في الموسم الثاني".

وأكد: "إقامة كأس العالم في منتصف الموسم استهلكت الكثير من طاقتنا، بعض اللاعبين عادوا إلى التدريبات في وقت متأخر، والبعض الآخر حصل على إجازات إضافية".

وواصل النجم الأرجنتيني: "كما أصيب عدد كبير من اللاعبين، ما أجبر المدرب على تغيير خطة الفريق، وافتقدنا عناصر مهمة للغاية، خاصة نيمار".

وأكمل ميسي: "لقد تطلب كأس العالم الكثير، لكنه ليس عذرا، لأن الكثيرين شاركوا في المونديال".

واختتم: "لكن إجمالا مستوانا في الدوري الفرنسي أو دوري الأبطال، تأثر كثيرا بعد كأس العالم، فكل الفرق استأنفت مشوارها بإيقاع مختلف".