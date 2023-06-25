انت الأن تتابع خبر حفل استقبال للاعبين أردنيين في مطار الملكة علياء الدولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصد لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص الأردني المشارك في منافسات الألعاب العالمية الصيفية، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين، 20 ميدالية ملونة من خلال رياضات ألعاب القوى، والبوتشي، والبولينغ، والتزلج بالعجلات، والريشة الطائرة، والسباحة ورفع الأثقال.

وارتفعت حصيلة الأردن في اليومين الأخيرين بـ 3 ميداليات ذهبية، تحققت في سباق التزلج 300 متر لكل من ميسون عبدالحكيم ويارا العدوان ويزيد عيد، وحصل على الميدالية الفضية في مسابقة ألعاب القوى فريق التتابع في سباق 4×100 متر، والمكون من حسن مصلح ومالك اتكيدك ولينا هديب وبراءة قطام، وفريق سباق التتابع 2×100 متر في مسابقة التزلج بالعجلات الثنائي ميسون عبدالحكيم ويارا العدوان.

وحقق عبدالله النحاس الميدالية البرونزية في سباق التزلج 300 متر، وعائشة العواد برونزية فردي الريشة الطائرة، وعبدالرحمن دويكات برونزية سباحة الظهر 25 متر، وفريق التتابع المكون من عبدالله النحاس ويزيد عيد على برونزية سباق التتابع 2×100 متر في مسابقة التزلج بالعجلات.

وكان فريق التتابع المكون من اللاعبين واللاعبات: معاوية بكيرات، وعبدالرحمن دويكات وبشرى الشراري وسمر الزعبي بذهبية سباق 4×25 متر تتابع، كما نالت يارا العدوان ذهبية 100م تزلج عجلات، بشرى الشراري ذهبية سباحة ظهر 50م، ولينا هديب ذهبية دفع الجلة.

وحصل اللاعب حسن مصلح على برونزية دفع الجلة، فيما أحرز الثنائي هادية العدوان ورنا العموش برونزية زوجي البولينغ، ويزيد إبراهيم برونزية تزلج 100 متر، وميسون عبدالحكيم برونزية تزلج 100 متر، صبا زيادة برونزية فردي البوشي، والثنائي صبا زيادة ونورشان عمر برونزية زوجي البوشي.

وشارك أعضاء الوفد الأردني في حفل ختام البطولة، التي شارك بها نحو 7 آلاف رياضي يمثلون 186 دولة، حيث جرى إنزال علم البطولة وتسليمه للدولة المستضيفة للألعاب العالمية الصيفية المقبلة التي ستقام بعد 4 سنوات في استراليا.

وبهذا الصدد، هنأ سمو الأمير رعد بن زيد رئيس الأولمبياد الخاص الأردني، خلال تواصله مع رئيس الوفد الدكتور علي الشواهين، بالإنجاز الذي حققه اللاعبون واللاعبات، مشيداً بما قدموه لرفع اسم الأردن عالياً بهذه الألعاب العالمية.

ونقل سموه لجميع أعضاء الوفد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وإشادة جلالته بجهود البعثة الأردنية المشاركة.

وكان سمو الأمير مرعد بن رعد اطمأن على أعضاء الوفد، خلال حضوره الألعاب بصفته مندوبا عن جلالة الملك.

ومن المقرر أن يعود الوفد من برلين يوم غد الاثنين قرب الساعة الثانية، حيث أعد الأهالي للاعبين واللاعبات حفل استقبال يليق بإنجازات الأبطال في مطار الملكة علياء الدولي.