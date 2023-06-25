انت الأن تتابع خبر تقارير:الجزائري رياض محرز إلى السعودية براتب ضخم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر صحفية سعودية، أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي، قد توصلت بالفعل لاتفاق مع الدولي الجزائري، رياض محرز، مانشستر سيتي الإنجليزي، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وفتح نادي أهلي جدة مفاوضات رسمية مع رياض محرز طول الأيام الماضية، بعد سفر وفد رسمي برئاسة وليد معاذ إلى إنجلترا، للتفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله لإقناعه بالانضمام إلي صفوف الفريق السعودي.

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن رياض محرز أقرب حاليا للانضمام إلى صفوف نادي أهلي جدة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد أن أبدى موافقته المبدئية على العرض المقدم له.

وأضافت الصحيفة: "أن المفاوض السعودي سيخاطب في الساعات القادمة مسؤولي مانشستر سيتي، بعد الانتهاء من احتفالات التتويج بالثلاثية التاريخية التي حققها الفريق خلال هذا الموسم".

بينما غرد الصحفي السعودي الموثوق، خالد بن عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رياض محرز لاعبا لنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات قادمة".

وتابع عبد العزيز: "تاريخ توقيع الاتفاقية بين النادي الأهلي والجزائري رياض محرز، كان يوم 22 يونيو الحالي، بعقد بلغت قيمته 75 مليون يورو في الموسم الواحد، على أن يتم تقديم دفعة أولى 50 مليونا، والباقي تسدد بنفس تاريخ الاتفاقية الموسم المقبل".

ومن جهتها، أشارت صحفية "ذا أتليتك" البريطانية، إلى أن: "رياض محرز متحمس لفكرة الانتقال إلى المملكة العربية السعودية واللعب فيها، ولذلك رحيله أصبح واقعا".

ويتبقى فقط أمام أهلي جدة التوصل لاتفاق مع نادي مانشستر سيتي حول المطالبات المالية للصفقة، وشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن رياض محرز (32 عاما) يحصل في مانشستر سيتي على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو في الموسم الواحد، وينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في صيف عام 2025.