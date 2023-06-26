انت الأن تتابع خبر شباب الحسين يتوج بلقب بطولة كأس الأردن للكرة الطائرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توّج فريق شباب الحسين بلقب بطولة كأس الأردن للكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على فريق عيرا بنتيجة 3-1 بواقع 25-19. 20-25. 25-19. 26-24.

وتوج شباب الحسين في المباراة، التي جرت الأحد، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، برعاية نائب سمو رئيسة الاتحاد، جهاد قطيشات، وبحضور أسرة الناديين، وأعضاء الاتحاد، وجمهور كبير تفاعل مع الأداء القوي الممتع الذي قدمه لاعبو الفريقين.

وعقب المباراة تناوب قطيشات وكبار الحضور على تتويج الفريقين وتسليم كأس البطولة إلى كابتن فريق شباب الحسين.