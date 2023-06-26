انت الأن تتابع خبر ما زال محتفظا بالألقاب وقيمته السوقية .. ميسي يحتفل بعمره الـ 36 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده السادس بعد الثلاثين، وسط تساؤلات حول مصيره الكروي بعد أن بدأ يدخل في العد التنازلي بالتقدم العمري.

ولكن ،رغم بلوغه 36 عاما، لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحقق الأرقام القياسية ويتصدر القوائم الكروية بأرقامه وألقابه وجوائزه الفردية وحتى بقيمته السوقية.



ويتصدر ميسي -الذي احتفل بعيد ميلاده يوم 24 من الشهر الجاري- قائمة أغلى اللاعبين قيمة سوقية لمن بلغ 36 عاما وما فوق، واللافت أن ميسي في المقدمة بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (قائد فريق النصر السعودي) .



واللاعبون العشرة الأعلى قيمة سوقية حسب "ترانسفير ماركت"

الأرجنتيني ميسي (36 عاما) باريس سان جيرمان: 45 مليون يورو

البرتغالي رونالدو (38 عاما) النصر السعودي: 15 مليون يورو

الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) ريال مدريد: 10 ملايين يورو

الألماني مانويل نوير (37 عاما) بايرن ميونخ: 7 ملايين يورو

الإسباني سيرجيو راموس (37 عاما) سان جيرمان: 6 ملايين يورو

الفرنسي أوليفيه جيرو (37 عاما) ميلان: 4 ملايين يورو

الكوستاريكي كيلور نافاس (36 عاما) نوتنغهام فورست: 4 ملايين يورو

الأورغوياني لويس سواريز (36 عاما) غريميو البرازيلي: 4 ملايين يورو

الإسباني ديفيد سيلفا (37 عاما) ريال بيتيس: 4 ملايين يورو

البوسني إدين دجيكو (37 عاما) فنربخشه: 4 ملايين يورو





