انت الأن تتابع خبر غوندوغان .. برشلوني والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن برشلونة، الاثنين، التعاقد رسميا مع الألماني إلكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد اللاعب الألماني مع السيتيزنز في 30 يونيو/حزيران، وأعلن النادي الإنجليزي رحيل جوندوجان بشكل رسمي.

وقال برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان، بشان الانضمام إلى الفريق بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر سيتي".

وأضاف: "سينضم اللاعب إلى صفوفنا لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي بـ400 مليون يورو".

واختتم النادي الكتالوني: "سنعلن عن تفاصيل تقديمه الرسمي في وقت قريب".