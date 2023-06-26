انت الأن تتابع خبر إعلان موعد كأس العالم للأندية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الموعد الذي ستقام فيه بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، إن البطولة ستقام من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون أول المقبل في مدينة جدة.

وستكون النسخة المقبلة من مونديال الأندية هي الأخيرة بالنظام الحالي، المكون من 7 فرق، قبل أن تتوسع البطولة إلى 32 فريقًا بدءًا من نسخة عام 2025.

ورغم التخطيط الموسع لإقامة كأس العالم للأندية مرة واحدة كل 4 سنوات، بدءًا من عام 2025، إلا أن الفيفا أعلن في 13 فبراير/شباط 2023، أن نسخة هذا العام ستقام بالنظام القديم.

وكان مقررًا أن تقام البطولة في العاصمة السعودية الرياض، لكن بعد صعود الاتحاد ليكون ممثل السعودية في المونديال، سعت إدارة النادي لنقل البطولة إلى جدة.

وقام وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق، بتفقد ملاعب مدينة جدة، خاصةً مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) وملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وسيشارك في نسخة هذا العام كل من: أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا) – اتحاد جدة (بطل الدوري السعودي) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) - ليون المكسيكي (بطل الكونكاكاف) - مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا) - الأهلي المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا).