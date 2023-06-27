انت الأن تتابع خبر تنفيذية اتحاد الكرة تشكر عدنان حمد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجهت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، شكرها وتقديرها للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة المدرب عدنان حمد وطاقمه المعاون، مع انتهاء تعاقدهم مع الاتحاد.

وثمن الاتحاد، بحسب بيانه امس الاثنين، الجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني للنشامى بقيادة حمد، على امتداد الفترة الماضية، وما تحقق خلاله من منجزات ونتائج، تعزز مساعي الارتقاء وتطوير منظومة كرة القدم الأردنية.

كما وجه الاتحاد شكره للجهازين الإداري والطبي مع انتهاء عقودهما أيضاً