انت الأن تتابع خبر قطر: لاعبو كرة القدم الأردنيين يعززون حضورهم في أندية الدرجة الأولى والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشهد الدوري القطري احتراف العديد من اللاعبين الأردنيين، الذين يلعبون لأندية كرة القدم من الدرجة الأولى.

ويعكس تواجد هؤلاء المحترفين في الدوري القطري، سمعة كرة القدم الأردنية وتطورها المستمر، في ظل النتائج الإيجابية المتحققة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويحترف في الأندية القطرية حاليا، عدد من اللاعبين الأردنيين أبرزهم يزن النعيمات الذي يلعب لصالح النادي الأهلي، وعلي علوان الذي يحترف في صفوف نادي الشمال، وعمر صلاح الذي يلعب لنادي الوكرة، ومحمد فخري النصر الذي يلعب لصالح نادي مسيمير.

ويعتبر اللاعب عمر صلاح، آخر المتعاقدين الأردنيين للعب في الدوري القطري قادما من نادي الوحدات، حيث كان وقع للعب لصالح نادي الوكرة قبل أسبوعين.

وتعاقدت الأندية القطرية بشكل رسمي حتى الآن، مع 38 محترفًا جديدا ما بين تعاقد جديد مع البعض أو الإبقاء على البعض الآخر، وما بين لاعبين بأعمار مفتوحة أو لاعبين آخرين تحت 21 عامًا.