انت الأن تتابع خبر الوحدات يعلن موعد وصول سيدرك هنري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الوحدات، اليوم الجمعة، موعد وصول محترفه سيدرك هنري الذي تم الاتفاق معه ليمثل فريق كرة القدم.

وقال زياد شلباية، مدير نشاط الكرة، إن المحترف العاجي سيصل إلى العاصمة الأردنية عمان، غدا السبت.

وأشار شلباية، في تصريحات لموقع نادي الوحدات، إلى أن التعاقد مع هنري جاء بتوصية مباشرة من المدير الفني البوسني داركو نيستوروفيتش، والذي أوصى بالتعاقد معه استنادا لما يمتلكه من مقومات فنية في الخط الأمامي.

وكان نادي الوحدات قد اتفق مع مهاجمه الدولي السابق بهاء فيصل على توقيع عقد يمتد لموسمين، فيما دخل مفاوضات مع صالح راتب.

وفي ذات السياق، كشفت عدة مصادر عن أن نادي الوحدات يسعى لإعادة المفاوضات مع لاعبه السابق أحمد سمير، رغم أن الأخير ما يزال قريبا من الانضمام لصفوف الحسين إربد.