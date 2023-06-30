انت الأن تتابع خبر بالتراضي .. برشلونة يفسخ عقده مع صمويل أومتيتي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الجمعة، عن توصله لاتفاق لفسخ عقد مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي.

وكان الدولي الفرنسي قد انضم إلى برشلونة قادما من أولمبيك ليون في 2016، وكان عقده ممتدا حتى 2026.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 29 عاما لسلسلة من الإصابات بعدما ساعد فرنسا في الفوز بكأس العالم 2018، ولعب الموسم الماضي معارا في ليتشي الإيطالي.

وخاض أومتيتي 133 مباراة مع برشلونة، وفاز معه بكأس الملك ثلاث مرات، والدوري مرتين، وكأس السوبر الإسبانية مرتين.