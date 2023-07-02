مبابي يقحم نفسه في قضية شائكة

مبابي يقحم نفسه في قضية شائكةأقحم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، نفسه في قضية شائكة داخل فرنسا.

وتوفى شاب يدعى نائل (17 عاما) بعيار ناري، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة في عدة مدن بالبلاد.

ونشر مبابي بيانا، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه: "لا يمكننا أن نبدو وكأننا لا نشعر بالظروف التي تمت فيها ارتكاب هذه الوفاة غير المقبولة".

وأضاف: "منذ هذا الحادث المأساوي، كنا شهودا على غضب شعبي، الذي نفهم خلفيته، لكننا لا نستطيع دعم شكل هذا الغضب".

وتابع: "بما أن العديد منا ينحدرون من الأحياء الفقيرة، فإننا نشارك هذا الشعور بالألم والحزن، لكن هذا الألم يضاف إلى ألم مشاهدة عملية حقيقية للتدمير الذاتي".

واختتم: "العنف لا يحل أي شيء، خصوصا عندما يتم توجيهه بلا هوادة ولا كلل ضد الذين يعبرون عنه، وعائلاتهم، وأحبائهم، وجيرانهم".

