انت الأن تتابع خبر ماذا علّقت ايغا على مشاركتها ببطولة تنس في السعودية؟ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علّقت لاعبة التنس البولندية ايغا شفيونتيك على استعدادها للعب في المملكة العربية السعودية ضمن إحدى الدورات التي ستقام على أرض المملكة.

وقالت شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، السبت، إنها مستعدة للعب "أينما تقرر رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب اللعب"، بعد تقارير صحافية عن احتمال تنظيم إحدى دوراتها في السعودية.

وتجري الدولة الغنية بالنفط والتي غالبًا ما تُتهم باستخدام الرياضة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان، مفاوضات مع رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب من أجل استضافة بطولة الماسترز للسيدات، بعد أن استثمرت بكثافة في لعبتي الغولف أو كرة القدم.

وقالت البولندية في مؤتمر صحافي قبل يومين من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى: "ما زلت أنتظر معلومات رسمية حول ما ستؤول إليه المفاوضات، لأنه من الصعب التمييز بين الشائعة والحقيقة".

وأضافت "أنا مستعدة للعب أينما قررت رابطة اللاعبات المحترفات أن نلعب".

ووصف المدير التنفيذي للرابطة ستيف سايمون الموضوع بأنه "حساس" الجمعة خلال حدث نظمته الرابطة في لندن.

وأوضح "في فبراير، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية لأرى بنفسي. أحضرنا عددًا قليلاً من اللاعبات وبعض الممثلاث للرابطة أيضًا. أردنا أن نرى التغييرات التي تم إجراؤها".

وإذا كانت شفيونتيك اعترفت بعدم التفكير بشكل خاص في الإحجام عن تنظيم هذه البطولة في السعودية، إلا أنها تعتقد أن هذا قد يكون له آثار إيجابية.

وأوضحت اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا: "كنت أفكر أكثر في ما يمكننا القيام به بشكل فردي كلاعبات. بالتأكيد كمجتمع أعتقد أنه يمكننا الحصول على بعض القوة، يمكننا استخدامها".

من جانب الرجال، كشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين أندريا غاودنزي أن منظمته أجرت محادثات "إيجابية" مع صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، من أجل اتفاق لكنه تسبب في انتقادات من أساطير سابقين مثل الأميركيين جون ماكنرو أو كريس إيفرت.