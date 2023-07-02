انت الأن تتابع خبر عرض سعودي يغير مخطط الريال لصفقة ديفيز والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يخطط ريال مدريد للتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في 2025، لكنه يرفض التجديد عقب إقالة المدير الرياضي حسن صالح حميديتش من إدارة البافاري.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، تعتمد الخطة الأولى لريال مدريد على ضم ديفيز بسعر منخفض في الصيف المقبل، قبل عام واحد فقط من انتهاء عقده.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن معرفة ديفيز باهتمام ريال مدريد من أسباب رفضه التجديد مع البافاري.

وأشارت إلى أن خطة الميرنجي قد تتغير، عقب حصول فيرلاند ميندي على عرض سعودي واحتمالية بيعه في الصيف الحالي، مما سيسرع من صفقة ديفيز لتكون في الصيف الحالي.

وكان ميندي بعيدا عن حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في الموسم الماضي، بسبب كثرة إصاباته.