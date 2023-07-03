انت الأن تتابع خبر الزعبي: نادي الرمثا يعاني تحديات تحكيمية منذ 40 عاما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس نادي الرمثا "خالد الزعبي" ان النادي يتعرض لتحديات تحكيمية منذ 40 عاما.



وأضاف الزعبي عبر القناة الرياضية ، معلقا على قرار الفريق الانسحاب من بطولة الدرع : دائما يتم التذرع ان ما يحدث من أخطاء تحكيمية هي اخطاء بشرية ، وهذا غير مقبول في ظل التكنولوجيا المتطورة حاليا ، واستخدام كل دول العالم لتقنية الفار.



وبين ان مشكلة الظلم التحكيمي ليست مشكلة الرمثا ، بل جميع الأندية ولذلك يجب حلها ، متسائلا عن سبب عدم تطبيق تقنية الفار في الأردن خصوصا في المباريات الحساسة.



وأشار الى ان الاتحاد وعد بعد مباراة الوحدات بعدم تكرار الأخطاء التحكيمية ، واختيار حكام اقوى ، لكن حكم لقاء الفيصلي كان ضعيفا، ولم يكن بمستوى اللقاء.



وبين الزعبي انه النادي لديه اجتماع مع شخصيات عامة في الرمثا ، وغدا لقاء مع اتحاد الكرة لحل المشكلة.

