انت الأن تتابع خبر هذا ما سيتقاضاه ميسي من انتر ميامي بعد اعتزاله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن أعلن ليونيل ميسي، لا عب كرة القدم العالمي، انتقاله إلى الدوري الأمريكي، كشف مالك نادي انتر ميامي خورخي ماس، عن حصة ميسي من النادي بعد اعتزاله.

وكشف ماس،أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتقاضى حوالي 50 إلى 60 مليون يورو في الموسم، إضافة إلى منحه حصة في النادي بعد اعتزاله.



وكان بطل كأس العالم 2022 أعلن في الفترة الماضية أنه سينتقل إلى الدوري الأميركي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.



وأوضح مالك إنتر ميامي في تصريحات لصحيفة "الباييس" الإسبانية أنه دخل في مفاوضات طويلة مع خورخي، والد ميسي ووكيل أعماله، امتدت لثلاث سنوات من أجل إقناع النجم ميسي بالانضمام إلى فريقه.



وأضاف: وكان من الضروري أن نتعاقد مع لاعبين قريبين من ميسي، لذلك تم ضم بوسكيتس، وستكون هناك صفقتان أو ثلاثا في الأيام المقبلة، كما تحدثنا أيضا إلى جوردي ألبا ودي ماريا، أما لويس سواريز فلديه عقد وشروط، ولا أعرف مدى إمكانية انتقاله إلى إنتر ميامي.

وسبق للمدرب البالغ عمره 60 عاما تدريب ميسي وبوسكيتس في برشلونة في موسم 2013-2014، ثم تولى تدريب الأرجنتين ما بين 2014 و2016.



وانضم ميسي البالغ عمره 36 عاما، والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات وهو رقم قياسي، إلى إنتر ميامي مع زميله السابق بوسكيتس الذي لعب 18 عاما في صفوف برشلونة.



وأبلغ مارتينو مؤتمرا صحفيا إن الثنائي تحدث إليه بشأن الانضمام إلى إنتر ميامي من أجل النجاح.



وأضف "هذا يحدث لنا على المستوى الشخصي ففي بعض الأحيان يرتبط اسم الولايات المتحدة بالعطلة والراحة لكن ليس هو الحال. فنحن نريد المنافسة".



وأشار مارتينو إلى أنه بدأ المفاوضات مع ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي قبل التأكد من انضمام ميسي وبوسكيتس.



وتولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية بعد إقالة فيل نيفل مدافع مانشستر يونايتد السابق بعد خسارة الفريق في عشر مباريات وفوزه خمس مرات فقط ليتذيل ترتيب القسم الشرقي.



وقال مارتينو "إنها فرصة جذابة... ويمكن القول إن الهدايا توالت بعد ذلك. أؤمن أن الدوري يتطور بشكل ثابت والدليل على ذلك مجموعة اللاعبين الأمريكيين المحترفين في أوروبا وفي أندية جيدة في أوروبا".



