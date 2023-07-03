انت الأن تتابع خبر انطلاق دوري الناشئات لكرة القدم الثلاثاء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق يوم غد الثلاثاء، منافسات دوري الناشئات تحت سن 14 للموسم الحالي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة فريق نادي البتراء مع نشامى الأردن، الاستقلال مع المدرسة الإنجليزية الحديثة، الاتحاد مع النصر، والأهلي مع الأرثوذكسي.

وتقام المباريات عند التاسعة صباحا، فيما يلتقي الراية مع عمان "اف سي" عند الخامسة والنصف عصراً.

وتقام مباريات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ترتيب الفرق النهائي