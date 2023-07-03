انت الأن تتابع خبر وفاة نجم منتخب ألمانيا .. صاحب القدم الحديدية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي الاعب السابق لمنتخب ألفانيا والفائز مع بلاده بكأس العالم هورست ديتر هوتجيس عن عمر 79 عاما.

وذكر نادي فيردر بريمن الألماني، نقلا عن عائلته أن هوتجيس توفي يوم 22 حزيران/يونيو الماضي.

وكان هوتجيس يعاني من الزهايمر وكان يعيش في منزل تقاعدي مع زوجته في السنوات الأخيرة.

وكان يطلق على هوتجيس "القدم الحديدية" بسبب أسلوبه الدفاعي الشرس، وانتقل إلى بريمن في عام 1964 من فريق بوروسيا مونشنجلادباخ ولعب 420 مباراة بالدوري الألماني للفريق حتى عام 1978 مسجلا 55 هدفا.

وتوج مع بريمن بلقب الدوري الألماني في عام 1965 وحل معه وصيفا بعد ثلاثة أعوام.

ولعب هوتجيس 66 مباراة دولية لمنتخب ألمانيا الغربية وشارك في ثلاث بطولات لكأس العالم، حيث حل في المركز الثاني في نسخة 1966، وثالثا في نسخة 1970، قبل أن يتوج بالكأس في نسخة 1974. كما فاز بيورو 1972.