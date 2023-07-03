انت الأن تتابع خبر جيرارد يحدد موقفه النهائي من عرض الاتفاق السعودي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، موقفه من علرض نادي الاتفاق السعودي حيث وافق على أن يصبح المدير الفني الجديد للفريق.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر ستيفن جيرارد في البداية عدم الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، لكن في الأيام الأخيرة تم استئناف المحادثات مع مسؤولي الاتفاق.

وسبق أن صرح جيرارد أنه أجرى زيارة لإجراء مناقشات مع الاتفاق قبل عدة أسابيع، لكنه لن يقبل العرض السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسطورة ليفربول غير موقفه في منعطف مفاجئ، وسيدرب الاتفاق في الموسم الجديد.

وأوضحت أن ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس السابق، قد ينضم أيضا إلى صفوف الاتفاق مع جيرارد، عبر صفقة مجانية.

ورحل جيرارد عن تدريب أستون فيلا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن وقتها لم يتول قيادة أي فريق.

وقبل ذلك، قاد جيرارد رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020-2021، حيث أنهى الموسم دون هزيمة.