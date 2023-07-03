انت الأن تتابع خبر اتحاد كرة القدم يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم مدرب النشامى الجديد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، عند الثانية عشرة ظهر من يوم الخميس المقبل، في مقره، مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، حسين عموتة، والحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة للنشامى.

ووجه الاتحاد الدعوة لممثلي وسائل الإعلام لتغطية حفل التقديم والمؤتمر الصحفي.

وكان الاتحاد أعلن عن التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

يذكر أن عموتة يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيراً الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي.

كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس أفريقيا.