انت الأن تتابع خبر نجم ليفربول يرفض عرضا من فريق سعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحظى أحد لاعبي ليفربول، باهتمام جاد من الدوري السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ويحتل الإسباني تياجو ألكانتارا، مكانة مرموقة ضمن قائمة أهداف الدوري السعودي، بعدما دخل العام الأخير من عقده في ليفربول.



ولم يتلق ليفربول، أي عروض رسمية حتى الآن، لكن تواصلت الأندية السعودية مع ممثلي اللاعب الإسباني بشكل مباشر.



ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فقد رفض تياجو مؤخرًا، عرضًا من فريق سعودي، ويركز على العودة إلى التدريبات الجماعية في ليفربول.



وينوي تياجو ألكانتارا، البالغ من العمر 32 عامًا، البقاء في صفوف ليفربول خلال الموسم الجديد، لكن من غير المعروف إذا كان العرض السعودي سيغير قرار اللاعب أم لا.



وكان تياجو ألكانتارا قد أثار الجدل حول مستقبله مع الريدز، بعدما أزال عبارة "لاعب في صفوف ليفربول"، من وصف حسابه على شبكة إنستجرام. كووورة