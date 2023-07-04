اختيار حسين عشيش لحمل العلم الأردني في افتتاح دورة الألعاب العربية

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رياض - احمد صلاح - تم اختيار حسين عشيش، لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، لحمل العلم الأردني في حفل افتتاح النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية "الجزائر 2023"، والتي ستقام مساء يوم الأربعاء في ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر.

تم اختيار حسين عشيش لحمل العلم نظرًا لخبرته الكبيرة والإنجازات التي حققها على المستوى الدولي، حيث حصد الميدالية الذهبية في بطولة آسيا العام الماضي، بالإضافة إلى مشاركته في دورتي الألعاب الأولمبية (ريو 2016 وطوكيو 2020).

يشار إلى أن الأردن يشارك في الدورة العربية بالجزائر بوفد يضم 132 لاعبًا ولاعبة يمثلون 17 رياضة، بما في ذلك ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 (للرجال والسيدات) والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة (للسيدات والرجال) والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الجرس وألعاب القوى لذوي الهمم.