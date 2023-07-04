انت الأن تتابع خبر الأردن: تطبيق تقنية الفار مع انطلاق بطولة دوري المحترفين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال أمين سر نادي الرمثا لكرة القدم، هاني حمزة، الثلاثاء، إن اتحاد كرة القدم وعد بتطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد "الفار" مع انطلاق بطولة دوري المحترفين، مشيرا إلى عدول الفريق عن قرار الانسحاب من بطولة درع الاتحاد وتجميد النشاط الرياضي.

وأوضح حمزة، عقب اجتماع إدارة نادي الرمثا مع اتحاد كرة القدم، الاثنين، أن الاتحاد وعد بتطبيق تقنية "الفار" مع انطلاق دوري المحترفين في 3 آب المقبل، وهو ما دفع الرمثا للعدول عن قراره.

وفي هذا الصدد، اقترح نادي الرمثا خلال الاجتماع، خصم 10 آلاف دينار من مستحقات كل نادٍ في دوري المحترفين، مقابل مساعدة الاتحاد على تطبيق تقنية "الفار" المكلفة، بحسب حمزة.

وفي أيار الماضي، قال نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة إن الاتحاد يدرس اعتماد تقنية "اللايت فار" المماثلة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" لتطبيقها في الملاعب الأردنية خلال السنة المقبلة.

وقدر جمعة ،حينها، الكلفة التشغيلية لتقنية "الفار" بأكثر من مليون دينار سنويا، موضحا أنها "كلفة عالية" على اتحاد اللعبة.

والسبت، قررت إدارة نادي الرمثا "تجميد النشاط الرياضي وتعليق المشاركة ببطولة الدرع حتى وضع حد لسوء التحكيم والظلم التحكيمي" وذلك بعد خسارة الفريق أمام الفيصلي في بطولة درع الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف في قمة الجولة الثامنة من المنافسات.

وهذه النتيجة قربت الفيصلي من التتويج بلقب البطولة بـ 24 نقطة، وأبعدت الرمثا الوصيف (16 نقطة)، علما بأن نظام البطولة يقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال المنافسات.