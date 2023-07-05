انت الأن تتابع خبر هل يكسره ميسي؟ رقم قياسي في ديربي أمريكا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استطاع الدوري الأمريكي لكرة القدم أن يحقق رقما قياسيا في الحضور الجماهيري في مباراة واحدة في لقاء الديربي الذي جمع بين لوس أنجليس جالاكسي ولوس أنجليس إف سي بحضور 82 ألفا و110 أشخاص.

وحطمت المباراة هكذا الرقم القياسي السابق الذي خص مواجهة تشارلوت ولوس أنجليس جالاكسي في 2022 وحضره 74 ألفا و749 شخصا.

واحتضن ملعب روز باول (باسادينا، لوس أنجليس) المباراة التي لعبت في عطلة عيد الاستقلال.

وسبق أن شهد ملعب روز بول نهائي مونديال 1994 بين البرازيل وإيطاليا الذي فاز به راقصو السامبا ونهائي مونديال السيدات عام 1999 الذي توج به المنتخب الأمريكي.

ويأتي هذا الرقم القياسي في الحضور الجماهيري في وقت تتزايد فيه شعبية اللعبة في الولايات المتحدة، وبالتزامن مع وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وتلعب منافسات الكأس الذهبية في الوقت الحالي في الولايات المتحدة التي ستحتضن العام المقبل منافسات كوبا أمريكا ومونديال الأندية في 2025 وكأس العالم لكرة القدم في 2026 بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

يذكر أن المباراة التي شهدت الحضور الجماهير القياسي انتهت بفوز لوس أنجليس جالاكسي بهدفين لواحد.