انت الأن تتابع خبر ريال مدريد يوجه ضربة لبرشلونة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفاد تقرير رياضي بالصحف الاسبانية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب التركي أردا جولر، نجم فنربخشة، يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على حساب برشلونة.

وجاء ذلك رغم توصل برشلونة إلى اتفاق مسبق مع اللاعب قبل دخول ريال مدريد بقوة في الصفقة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اشترط جولر على النادي الذي سيوقع معه بأن ينتقل إليه مباشرة، لأنه يرفض البقاء لموسم آخر مع فنربخشة.

ويستطيع ريال مدريد توفير هذه الميزة للنجم التركي، بينما يعاني برشلونة هذا الصيف من أزمة في تسجيل اللاعبين برابطة الليجا حتى الآن، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وكان برشلونة ينوي التوقيع مع جولر وتركه في فنربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكشف "فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بـ"تويتر"، أن ريال مدريد حسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو، أكثر من قيمة الشرط الجزائي البالغ 17.5 مليون يورو.

ويتضمن الاتفاق أيضا متغيرات غير معلنة، بالإضافة إلى حصول فنربخشة على 20% من نسبة إعادة بيع جولر مستقبلا.

وأكد رومانو بأن ريال مدريد سيحسم الصفقة خلال 24 إلى 48 ساعة.