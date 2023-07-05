انت الأن تتابع خبر النصر ينافس الهلال على صفقة نجم برشلونة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انضم النصر السعودي إلى سباق التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وزعمت تقارير مؤخرا بأن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض للاعب وسط برشلونة، الإيفواري فرانك كيسي، ويدرس الأخير الموافقة عليه.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، انضم النصر لمنافسة الهلال في سباق التعاقد مع كيسي هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النصر طلب معلومات من برشلونة عن صفقة كيسي، ورد النادي الكتالوني بطلب 20 مليون يورو.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" بأن النصر يقدر صفقة كيسي ب15 مليون يورو فقط.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الإيفواري منفتح على ترك برشلونة، إذا حصل على عرض يجذب اهتمامه.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن إدارة النادي الكتالوني رفضت عرضا من جالطة سراي لاستعارة كيسي خلال الموسم المقبل مع خيار الشراء.