انت الأن تتابع خبر درع المئوية: مواجهتان ساخنتان للرمثا والفيصلي الأربعاء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الاربعاء منافسات الجولة التاسعة من بطولة درع المئوية بنسختها الاستثنائية هذا العام، بمشاركة أندية المحترفين.

ويلتقي الرمثا مع السلط عند السادسة مساء الأربعاء في افتتاح منافسات الجولة التي تقام على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، قبل أن يواجه الفيصلي نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف.

ويواجه شباب الأردن نظيره سحاب عند السادسة مساء الخميس، فيما يلتقي الوحدات مع مغير السرحان عند التاسعة والنصف.

وتختتم منافسات الجولة الجمعة بلقاء الجليل وشباب العقبة عند السادسة مساء، والحسين مع معان عند التاسعة والنصف.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، يليه الوحدات 17، الرمثا 16، مغير السرحان 15، الحسين 13، شباب العقبة 12، سحاب وشباب الأردن 8، الأهلي 7، معان 6، السلط 4، والجليل أخيرا بنقطتين.

إصدار جدول مباريات الجولة العاشرة والحادية عشرة من البطولة

وفي المقابل، أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات الجولة العاشرة والحادية عشرة من بطولة درع المئوية، حيث تختتم منافسات البطولة يوم الاثنين 17 تموز الجاري.

وأطلق الاتحاد الأردني، لقب "درع المئوية" على النسخة الـ 36 من البطولة، تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.