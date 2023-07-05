انت الأن تتابع خبر برشلونة ينجز صفقة مجانية جديدة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعاقد فريق برشلونة الاسباني مع لاعب جديد لدعم دفاع الفريق خلال الموسم المقبل 2023-2024 وفق ما اعلن النادي اليوم الاربعاء.

وكان النادي الكتالوني قد حسم صفقتين حتى الآن، هما الألماني إلكاي جوندوجان والسنغالي ميكايلي فايي.

ومهد الحساب الرسمي لبرشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للإعلان عن الصفقة إذ نشر أولا صورة مظلمة للاعب الجديد.

ولاحقا نشر برشلونة فيديو يكشف فيه عن تعاقده رسميا مع إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو السابق، وكتب: "مرحبا إينيجو".

وقال برشلونة في بيان إن اللاعب سيوقع لمدة موسمين حتى 30 يونيو/حزيران 2025، مع وضع شرط جزائي في عقده يبلغ 400 مليون يورو.

وسيكون إينيجو مارتينيز "32 عاما" جاهزا لبدء التدريبات بجانب نجوم البلوجرانا، حين تبدأ الفترة التحضيرية للموسم المقبل 2023-2024.

ولعب إينيجو 357 مباراة في الليجا مع بيلباو، وسيمثل عامل الخبرة في دفاع برشلونة، كما يمكنه اللعب كظهير أيسر إلى جانب أليخاندرو بالدي الذي أصبح وحيدا في هذا المركز، بعد رحيل جوردي ألبا.