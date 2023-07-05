انت الأن تتابع خبر الأمير علي يستقبل مدرب المنتخب الوطني الجديد لكرة القدم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقبل سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، الأربعاء، مدرب المنتخب الوطني الجديد المغربي الحسين عموتة.

وعبر الأمير علي عن أمنياته بالتوفيق للمدرب الجديد لـ "النشامى" في مهمته الجديدة مع المنتخب الوطني، بحسب ما نقلت صفحة الاتحاد عبر تويتر.

والخميس، يعقد اتحاد كرة القدم، مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب عموتة، والحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني.

وكان الاتحاد قد أعلن عن التعاقد مع عموتة، لقيادة "النشامى" في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وعموتة يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيراً الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي، بحسب اتحاد كرة القدم.

كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس إفريقيا.