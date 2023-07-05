انت الأن تتابع خبر لن تصدق كيف أصبح شكل زوجة وليد مقداد بعد التجميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت نور غسان زوجة نجم طيور الجنة، وليد مقداد، حديث رواد مواقع التواصل بسبب التغيير الكبير الذي حدث على ملامحها بعد عملية التجميل التي خضعت لها.

وكانت نور تعاني مسبقا من مشكلة بروز الفك السفلي أو ما يسمى علميا بـ"سوء إطباق الفكين من النوع الثالث" ما جعل هناك صعوبة في المضغ والكلام بالإضافة غلى تأثير هذه المشكلة على ملامح وجهها.

ولكن بعد عملية تصحيح شكل الفك السفلي التي خضعت لها، ظهرت نور مقداد بملامح أكثر جمالا من السابق، ونالت بها إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمالها وإطلالاتها، مؤكدين أن العملية غيرت فيها كثيرا.

يذكر ان وليد مقداد قد اعلن سابقا عبر قناته على يوتيوب، أن زوجته نور ستخضع لعملية تصحيح لشكل الفك السفلي، ثم قام بنشر فيديو مصور وثق فيه يوم العملية منذ بدايته حتى خروجها من غرفة العمليات.

وكانت نور قد تحدثت في وقت سابق عن مشكلتها التي عانت منها منذ صغرها وتعرضها للكثير من التنمر بسبب بروز فكها السفلي، وعندما راجعت الطبيب أخبرها أنها لن تتمكن من إجراء العملية قبل ان تصل عمر الـ 18 عاما، وعندما بلغت هذا العمر، انشغلت في الدراسة، ثم قررت اجرائها بعد الزواج، وأخبرها الطبيب أن النتيجة النهائية ستحتاج عدة أشهر.