انت الأن تتابع خبر منتخب السباحة يحرز ميدالية ذهبية وفضيتين في الدورة الرياضية العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهل المنتخب الوطني للسباحة مساء الأربعاء مشاركته في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والمقامة في الجزائر بحصوله على ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، في افتتاح منافسات السباحة بوهران.

ونجح السباح عمرو الور في نيل ذهبية سباق 100 متر صدر، فيما توج السباح ليث صباح بالميدالية الفضية لسباق 100 متر ظهر.

كما حقق المنتخب الوطني والمكون من السباحين، عماد زبن وليث صباح وعدنان العبداللات ومحمد البدور فضية سباق التتابع 4 في 100 متر سباحة حرة.

ويستكمل المنتخب الوطني للسباحة يوم غد الخميس مشاركته في البطولة.