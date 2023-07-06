مدرب جديد لباريس سان جيرمان
أعلن نادي باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدرب الإسباني لويس أنريكي حتى عام 2025، لقيادة الفريق الفرنسي .
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشار النادي الباريسي في مؤتمر صحفي، إلى أن إنريكي وقع عقدا لمدة موسمين حتى صيف 2025.
وسيتولى لويس إنريكي، البالغ من العمر 53 عاما، المسئولية خلفا للمدرب كريستوف جالتيه.
وكان البي إس جي قد فسخ التعاقد مع كريستوف جالتيه بعد موسم واحد فقط مع الفريق، وقبل عام واحد من نهايته.
وقاد كريستوف جالتيه، باريس سان جيرمان، للفوز بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلي.
كما قاد باريس سان جيرمان لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل الخروج على يد بايرن ميونخ، بالخسارة 0-1 ذهابا و0-2 إيابا.
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