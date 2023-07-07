منتخب سيدات الطائرة يخسر أمام تونس

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رياض - احمد صلاح - خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات، اليوم الخميس، أمام نظيره التونسي بنتيجة 0-3 بالعاصمة الجزائرية، ضمن دورة الألعاب العربية.

ويلتقي منتخب الطائرة للسيدات في المباراة المقبلة مع الجزائر عند الثالثة مساء السبت المقبل بتوقيت الأردن.

وتقام منافسات الكرة الطائرة للسيدات بمشاركة 5 منتخبات، هي تونس، الجزائر، الإمارات، قطر، والأردن.

وتلعب المنتخبات الخمس مع بعضها في الدور التمهيدي على أن تتأهل أول أربعة منتخبات للدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.