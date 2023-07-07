انت الأن تتابع خبر باريس جيرمان يتعاقد مع اللاعب ميلان شكرينيار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نادي باريس سان جيرمان، الخميس، عن صفقة تعاقده مع المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار لمدة خمس سنوات في انتقال مجاني ابعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان الشهر الماضي.



وفاز شكرينيار (28 عاما) بالدوري الإيطالي مرة واحدة وبكأس إيطاليا مرتين وبكأس السوبر المحلية مرتين مع إنتر منذ انضمامه من سامبدوريا في 2017، كما لعب 60 مباراة دولية مع سلوفاكيا.



وخاض نحو 250 مباراة مع إنتر، لكنه ابتعد كثيرا خلال الموسم الماضي بسبب الإصابات وغاب عن أكثر من 20 مباراة بجميع المسابقات، منها نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الخسارة من مانشستر سيتي.



وارتبط بالانضمام إلى سان جيرمان في كانون الثاني الماضي لكن لم يتوصل النادي لاتفاق مع إنتر قبل نهاية فترة الانتقالات.



وذكرت تقارير صحفية أن إنتر رفض أكثر من 50 مليون يورو (54.32 مليون دولار) لضم شكرينيار العام الماضي.



وسيعوض شكرينيار رحيل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس بعد نهاية عقده.



وقال لموقع سان جيرمان على الإنترنت "أنا سعيد جدا بأن أشكل جزءا من هذا الفريق الرائع، سان جيرمان من أفضل فرق العالم ويضم لاعبين من الصفوة وجماهير مذهلة".



وأضاف "يوجد ضغط دائما حين تنضم إلى ناد مثل باريس سان جيرمان وأشعر بذلك قليلا.



"لكنني مستعد لذلك، أنا مدافع ونعرف كيف يكون الشعور ويجب أن نكون جاهزين".



وأصبح شكرينيار أول صفقة لسان جيرمان هذا الصيف وتأتي بعد يوم واحد من تعيين المدرب الإسباني لويس إنريكي خلفا لكريستوف جالتييه.





