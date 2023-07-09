انت الأن تتابع خبر صاحب القفاز الذهبي سيرحل مانشستر يونايتد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكّل خبر رحيله مفاجأة مدوية لجمهوره الممتد عبر دول أوروبا والعالم الرياضي، وذلك لأن قفازه الذهبي ساهم برد المئات من الأهداف المححقة عن شباكه.



وأعلن الحارس الإسباني المخضرم دافيد دي خيا أنه سيرحل عن مانشستر يونايتد الإنكليزي حيث أمضى 12 عاماً، معتبراً انه “الوقت المناسب لخوض تحد جديد”.



الحارس البالغ 32 عاماً وصاحب القفاز الذهبي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الموسم الماضي، تعرّض لانتقادات بسبب ارتكابه اخطاء خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.



وكتب الحارس الإسباني رسالة وداع لمانشستر يونايتد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “أردت فقط إرسال رسالة الوداع هذه إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد”.



وأضاف: “أود أن أعرب عن امتناني وتقديري للحب الذي تلقيته خلال السنوات الـ 12 الماضية، لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي”.



وأكمل: “كنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص، لقيادة هذا الفريق، لتمثيل هذه المنظومة، اللعب في أكبر ناد في العالم شرف لا يمنحه سوى لعدد قليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين”.



وتابع: “لقد كانت مرحلة لا تُنسى وناجحة منذ أن جئت إلى هنا، لم أكن أفكر في مغادرة مدريد من قبل عندما كنت صغيرًا، أننا سنحقق ما فعلناه معا”.



بعد مسيرة 12 عاماً.. نجم مانشستر يونايتد يُعلن الرحيل



واستكمل: “الآن، إنه الوقت المناسب لخوض تحد جديد، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد”.



وأتم: “سيكون مانشستر يونايتد دائمًا في قلبي، لقد شكلني ولم يتركني أبدًا، لقد رأينا كل شيء معا”.





