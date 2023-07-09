انت الأن تتابع خبر إيكاردي على أعتاب مغادرة باريس سان جيرمان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير رياضية ان اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، من الرحيل عن النادي الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جالطة سراي يحسم صفقة ماورو إيكاردي".

وأضاف فابريزيو رومانو: "توصل جالطة سراي لاتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان بشان شراء إيكاردي، ولا يتبقى سوى تبادل الناديين لوثائق الصفقة قبل إعلانها بشكل رسمي".

وتابع خبير الميركاتو في أوروبا: "وافق ماورو إيكاردي بالفعل على الشروط الشخصية لعقده مع النادي التركي".

واختتم رومانو: "تبلغ رسوم انتقال ماورو إيكاردي من سان جيرمان إلى جالطة سراي 10 ملايين يورو فقط".

وكان إيكاردي على طاولة أكثر من ناد سعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.